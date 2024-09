Trabajadores del Poder Judicial buscan organismos internacionales

Trabajadores del Poder Judicial denuncian reforma y llaman a resistencia legal

Los trabajadores del Poder Judicial denunciaron la manera en como fue aprobada la reforma del sector ayer por Morena y aliados, y llamaron a la "resistencia legal" en juzgados nacionales e internacionales.

"No nos detendremos hasta que la justicia, tal y como la conocemos, vuelva a ser un pilar firme y seguro. En este momento crucial, hacemos un llamado a la resistencia legal", dijo la directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), la jueza Juana Fuentes.

"No abandonaremos nuestros principios, la justicia no puede ser comprada, manipulada ni cooptada. Vamos a luchar no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen".

"No nos vamos a quedar en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las redes globales de jueces y magistrados justo están conociendo en este momento lo que está sucediendo", indicó.

Acusaciones sobre la Reforma

En un mitin afuera del Senado, donde mantienen un plantón desde la semana pasada, los trabajadores acusaron que la reforma busca quitar la independencia al Poder Judicial al poner los cargos de jueces, magistrados y Ministros al voto popular.

Informaron que aún no han decidido si continúa el paro en el Poder Judicial, ni tampoco si levantarán el plantón en la sede de la Cámara alta, pues eso lo resolverán en el transcurso del día.

Fuentes leyó un pronunciamiento contra lo que llamaron una "derrota para el pueblo de México", en el que se refirió a las acusaciones de que el Gobierno amenazó y trató de comprar a senadores de Oposición para tener el voto que le hacía falta para tener mayoría calificada.

Finalmente, el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares, su suplente, acusados de corrupción por el Presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de Morena, dieron al bloque oficialista el voto que les faltaba.

Rechazo a la Elección Popular de Jueces

"Recurriendo a las prácticas más deleznables e inaceptables en una democracia, corrompiendo y sometiendo, ha decidido aprobar una reforma que atenta directamente contra la independencia del Poder Judicial, el pilar que ha garantizado la justicia imparcial y el respeto a los derechos humanos desde que este país se fundó bajo un marco democrático", dijo la jueza.

"El sometimiento de jueces y magistrados a la elección popular plantea un peligro que no podemos ignorar. Los jueces no somos ni seremos políticos, no debemos serlo. No fuimos designados para responder a los intereses de un partido o de una facción parlamentaria, sino para aplicar la ley de manera objetiva y sobre todo justa".

"Piensen, mexicanas y mexicanos, el desastre que será para el sistema de justicia, para sus hijas, para sus hijos, el que los grupos delincuenciales, a través del poder económico que manejan, financien campañas judiciales. ¿Qué pasará con los juicios en contra de esos operadores? ¿Qué pasará con los casos de corrupción? La justicia se vuelve un botín más, un instrumento de los poderosos para perpetuar su impunidad", agregó.

Reacciones y Sentencias

Varios oradores de todo el País, trabajadores, estudiantes y organizaciones civiles, hablaron sobre el templete que sirvió toda la semana para coordinar el plantón, rodeados por decenas de ciudadanos.

Acusaron presiones del Gobierno, la destrucción de la carrera judicial, las calumnias de que los trabajadores ganan millones de pesos y que los jueces liberan a delincuentes.

Además, resaltaron sentencias a favor de los trabajadores, de los pacientes que requieren medicinas y los amparos otorgados contra los abusos de las autoridades.