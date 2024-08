Juzgadores inician paro de labores la medianoche de este miércoles

En Ciudad de México se dio por iniciado el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en respuesta a la Reforma Judicial que se analizará en el Congreso de la Unión.

Con el primer minuto de este miércoles arrancó el paro de labores en el Poder Judicial de la Federación, en protesta por la reforma judicial.

Afuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México, la jueza Juana Fuentes Velázquez leyó un mensaje que marcó el arranque de la suspensión de las labores.

"Que este sea un momento de reflexión, pero también de acción. Que nuestra voz sea escuchada, alta y clara: la justicia no se vende, no se doblega y no se silencia. En nombre de la libertad, nos levantamos hoy y siempre" , sentenció la jueza.

A las 0:00 horas de este miércoles, jueces y magistrados se integraron oficialmente al paro nacional del Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma del presidente López Obrador #Video: @PacoppRodriguez - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/4NMJTVIYcR — El Universal (@El_Universal_Mx) August 21, 2024

En otros estados, como en Veracruz, Puebla y Querétaro, trabajadores del Poder Judicial también se sumaron a la manifestación nacional.

Este martes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) emitió formalmente la declaratoria de la suspensión de actividades a partir del primer minuto de este miércoles.

Sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral continuarán sus labores.