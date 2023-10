Indigencia, el otro huracán en Acapulco

El arribo tardío de las instituciones para reestablecer el orden ha provocado caos en la población vulnerable de Acapulco.

Saqueos, huachicoleo, e indigencia así como otros signos de ausencia institucional han sido parte de las consecuencias de los actos de rapiña en Acapulco, de acuerdo con reporteros en la zona, han recaído sobre la población más vulnerable.

Juan Manuel Millán, reportero radicado en Acapulco se sumó a la cobertura especial que e Media está realizando en la zona impactada por el fenómeno meteorológico de categoría 5, narró que los adultos mayores han sido los más afectados, pues ante los saqueos y la falta de insumos han tenido que buscar entre los escombros para sobrevivir.

“ (Los saqueos) son benéficos para algunas personas, para tener alimentos por una semana, pero para otros, como los adultos mayores, es muy complicado obtener alimentación, salir a las calles destruidas. (En consecuencia, se les ha visto) buscando entre los escombros algún alimento, lamentablemente ya se está dando este problema ”, informó el reportero con 35 años de experiencia radicando en Acapulco.

Esta situación, aunque provocada en primer lugar por las fuerzas incontenibles de la naturaleza, ha perdurado en un segundo momento por el arribo tardío de instituciones capaces de coadyuvar al restablecimiento del orden civil.