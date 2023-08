Piden comparecencia de titular de la SEP por contenido de libros de texto

El diputado federal del PAN, Jorge Triana, exigió la comparecencia Leticia Ramírez Amaya y de Marx Arriaga, director de Materiales, encargado de la elaboración de los nuevos textos.

Legisladores de oposición y especialistas calificaron de 'basura ideologizada' los nuevos libros de texto e informaron que llamarán a la titular de la SEP, Leticia Ramírez, a que comparezca ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En rueda de prensa, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, exigió la comparecencia Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de Marx Arriaga, director de Materiales de la SEP, encargado de la elaboración de los nuevos textos, para que expliquen por qué no se pidió a la academia, pedagogos y especialistas participar en su diseño, redacción y revisión.

"Nunca habíamos visto una cosa parecida, nunca habíamos visto que con un cinismo del tamaño que vemos en este momento, se quiera inyectar esta basura ideológica a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque eso es basura ideológica" , apuntó.

Por su parte, Ana Lilia Herrera, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó las omisiones y los errores de los nuevos libros de texto.

"Queremos decir que quitar o disminuir contenidos roban el futuro a generaciones de mexicanos. Robar contenidos de matemáticas, lecto-escritura y ciencias afecta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra niñez, afecta su desarrollo, limita el pensamiento y quita la posibilidad de contar con las herramientas que el día de mañana les permitan estos menores integrarse a un mundo cada vez más complejo y tecnologizado" .

Te puede interesar Dan plazo de 24 horas a la SEP para rediseñar libros de texto gratuitos

A su vez, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, consideró que con estos libros López Obrador pretende acuñar una generación de pobreza mental, para manipularla en las siguientes elecciones.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera, se pronunció también porque comparezca la secretaría de Educación Pública.

"Yo creo que hay que hacer una revisión con expertos y expertas. Yo creo que sí se debe de hacer. Esto que se llame a que comparezca la secretaria, no solamente la persona titular, sino que comparezcan quienes estuvieron involucrados en esta elaboración, creo que es importante" .

José Franco, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias, afirmó que estos libros están muy "mal hechos" y contienen errores de todos los tamaños.

"Pues hay de todos, hay chiquitos y grandotes. La infografía muestra errores gigantescos. Y si no hay libros de Ciencias Naturales, no hay libros de Matemáticas en donde uno puede aprender a hacer ejercicios y aprender no solamente en el salón de clases sino también en casa, si uno no tiene esas herramientas, va a ser muy defectuoso el aprendizaje" .

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, calificó como una aberración y un crimen el contenido de los nuevos libros de texto.

El legislador panista, declaró que quiere hacer un juicio de los textos, porque "todo lo que he oído es malo, es negativo. Todo lo que oigo por parte de científicos, por parte de gente que conoce la pedagogía, como lo soy yo en el nivel superior, yo sé de eso, lo que quiero es sentarme a leerlos y ver si tienen cargas ideológicas, ver si tienen inclusive errores gramaticales" .

Reiteró que quiere comprobar que, si la historia que están presentando es objetiva, porque "muchos historiadores están diciendo lo contrario".

Comisión de Educación convoca a secretaria

Para la diputada Sayonara Vargas (PRI), secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, los libros de texto gratuitos deben ser materiales laicos y sin tintes políticos, como marca la ley, señaló, por lo que convocó a San Lázaro a Leticia Ramírez Amaya, para dialogar sobre la formulación de los contenidos incluidos en los libros.

"Desaparecen libros fundamentales como español y matemáticas, lo que afectará las habilidades de comprensión y pensamiento para las nuevas generaciones", advirtió. Y expresó que tienen contenidos "alejados de la realidad", como los códigos QR que se emplearían para la visualización de contenidos, y cuestionó lo que pasará en las comunidades indígenas y rurales donde no hay internet.

Morena rechaza petición de comparecencia

Malú Micher, senadora de Morena y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, rechazó que sea necesaria la presencia de Leticia Ramírez, titular de la SEP, para que explique este tema.

"No, yo no lo veo necesario. Pero, si se trata de sentar a la secretaria en el banquillo de los acusados para que la ultraderecha de este Senado se ponga a dar de gritos, pues evidentemente no lo vamos a permitir. Nosotros estamos absolutamente conscientes que tienen un alto contenido cívico, que tienen un alto contenido educativo, que tiene un alto contenido histórico y que, sobre todo, hay que informar, reeducar a esta sociedad que ha querido ignorar la historia".