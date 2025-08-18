El programa Pensión Mujeres Bienestar inició este lunes 18 de agosto el registro de beneficiarias con apellidos que comienzan con A, B y C. El apoyo otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años sin pensión contributiva.

El programa Pensión Mujeres Bienestar continúa con su proceso de incorporación para otorgar un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años que no cuentan con pensión contributiva.

De acuerdo con el calendario oficial, este lunes 18 de agosto corresponde el registro a quienes tengan apellidos iniciados con las letras A, B y C, como parte del proceso que se extenderá hasta el 23 de agosto.

La estrategia, implementada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres en etapa previa a la vejez, reconociendo su papel en la sociedad y asegurando un ingreso digno que contribuya a su bienestar.

Documentos necesarios

Las interesadas deberán presentar en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

(INE o pasaporte) CURP actualizada

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

no mayor a tres meses Número telefónico de contacto

En caso de que la solicitante no pueda acudir personalmente, una persona auxiliar podrá realizar el trámite con la misma documentación de ambas partes.

Consulta de módulos

El registro se realiza en los módulos del Bienestar distribuidos en cada entidad y municipio. Para conocer la sede correspondiente, las solicitantes deben ingresar a la página oficial ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, donde se ofrece información detallada para un proceso ordenado y transparente.