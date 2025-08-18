Personal operativo en la zona sur señala que la falla aún sigue siendo atendida, y aunque se realizan maniobras en la línea de conducción para hacer llegar el vital líquido a los domicilios, esto no ha sido suficiente.

Agua de Hermosillo informó que continúan los trabajos de reparación del evento electromecánico registrado el día de ayer en los equipos de operación del sur de la ciudad, y que ha provocado afectaciones en el suministro del vital líquido en más de 40 colonias.

El organismo operador del agua advirtió a las y los usuarios que continuarán experimentando bajas presiones y hasta intermitencias en el servicio en algunos casos.

Mismas colonias continuarán con problemas

Las colonias en Hermosillo que podrían presentar problemas como la baja presión en el suministro del vital líquido así como intermitencias son las siguientes:

Chula Vista, Renacimiento, Sierra Clara, Terranova, Vista Real, Adolfo de la Huerta, Cereso, Cuauhtémoc, La Campana, Las Lomas,Real de Minas, Pimas Residencial y Quinta Real, Adolfo López Mateos, Arcoiris, Poetas, El Mezquite, Hacienda Los Lirios, Palo Verde, Olivos, Las Peredas, Y Griega.

Asimismo: Agaves Residencial, Akiwiki, Altamira, Bonanza, Casa Linda, Central de Abastos, Costa del Sol, Hacienda de los Alcatraces, Los Girasoles, Pedregal de la Villa, Quinta del Sol, Santa Anita, Villa Hermosa, Cerro de la Cruz, Emiliano Zapata, El Jito, Eusebio Kino, Las Villas, San Pablo, Villa de Seris, Ampliación Las Minitas, Camino del Seri, Fovissste, Senda Dorada, Jardines de Mónaco, Las Praderas, Nacameri, Rosales, Palo Verde, así como sectores aledaños.

Personal técnico continúa realizando maniobras para poder resolver esta situación lo más pronto posible y restablecer el servicio del agua.

Finalmente, Agua de Hermosillo destacó la importancia de contar con sistemas de almacenamiento, como tinacos, para enfrentar situaciones extraordinarias como esta.