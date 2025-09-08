Este lunes 8 de septiembre continúa la dispersión del apoyo bimestral de 3 mil pesos de la Pensión Mujeres Bienestar 2025. El pago corresponde a las beneficiarias cuya CURP inicia con la letra G, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.

La Pensión Mujeres Bienestar 2025 sigue avanzando con la entrega del quinto depósito del año, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Este lunes 8 de septiembre reciben el apoyo las beneficiarias cuya CURP comienza con la letra G, informó la Secretaría del Bienestar.

El programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años, con prioridad en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El pago se deposita de manera directa en las tarjetas del Banco del Bienestar, lo que permite a las usuarias disponer del dinero en cajeros automáticos o realizar compras en establecimientos con terminal bancaria, sin intermediarios.

La dependencia recordó que la dispersión se organiza de forma escalonada por la inicial de la CURP, con el fin de garantizar un proceso ordenado y evitar aglomeraciones.

Te puede interesar Choque de tren contra camión en Atlacomulco deja 8 muertos y 45 heridos

Cómo consultar el depósito

Las beneficiarias pueden confirmar la llegada de su apoyo a través de:

La app Banco del Bienestar (Android y iOS), donde se revisa el saldo y los movimientos de la cuenta.

Cajeros automáticos del banco, para verificar el depósito sin necesidad de acudir a sucursales.

Continuidad en los beneficios

La pensión busca fortalecer la seguridad económica de las mujeres adultas mayores y brindar un ingreso que contribuya a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y transporte.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias son incorporadas de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que actualmente otorga 6 mil 200 pesos bimestrales.