Un camión de pasajeros fue embestido por un tren en la carretera Atlacomulco-Maravatío. El impacto dejó al menos ocho personas fallecidas y 45 lesionadas, lo que provocó el despliegue de cuerpos de emergencia estatales y federales en la zona industrial del municipio.

Durante las primeras horas de este lunes 8 de septiembre, un camión de pasajeros de la empresa Herradura de Plata fue impactado por un tren en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, Estado de México.

De acuerdo con Protección Civil estatal, el accidente ocurrió en la zona industrial del municipio y dejó un saldo preliminar de ocho personas fallecidas y alrededor de 45 heridas.

El transporte involucrado era de doble piso, lo que provocó que los pasajeros del nivel superior resultaran con mayores afectaciones.

En el sitio se desplegaron equipos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía mexiquense, además de brigadas de Jocotitlán y San Felipe del Progreso.

Las autoridades informaron que aún se realizaban maniobras para rescatar a pasajeros atrapados entre los escombros.

El Ayuntamiento de Atlacomulco confirmó el hecho mediante un comunicado, en el que expresó condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró apoyo a quienes permanecen hospitalizados.

"Desafortunadamente, este hecho ha dejado múltiples pérdidas humanas, lo que enluta profundamente a nuestra comunidad. Expresamos nuestra más sincera solidaridad a las familias afectadas", señaló el municipio.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse alejada de la zona, guardar respeto hacia las víctimas y optar por vías alternas, ya que el tránsito fue cerrado en ambos sentidos de la carretera para facilitar las labores de emergencia.

Hasta el momento no se ha informado el tiempo estimado de reapertura del tramo.