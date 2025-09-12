La Secretaría del Bienestar continúa con la entrega del quinto depósito bimestral de la Pensión Mujeres Bienestar 2025. Este viernes 12 de septiembre reciben 3 mil pesos las beneficiarias cuya CURP comienza con la letra M.

La Pensión Mujeres Bienestar 2025, uno de los programas prioritarios del Gobierno de México, sigue con la dispersión de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Este viernes 12 de septiembre, la Secretaría del Bienestar confirmó que recibirán el apoyo las mujeres cuya CURP inicia con la letra M.

El monto del depósito asciende a 3 mil pesos, entregados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Con ello, las beneficiarias pueden retirar el dinero en cajeros automáticos o usarlo para compras en establecimientos con terminal bancaria.

La entrega de la pensión se realiza de forma escalonada para evitar aglomeraciones. Durante la semana del 8 al 12 de septiembre, los pagos se distribuyeron por orden alfabético, concluyendo este viernes con la letra M.

La Secretaría del Bienestar recordó que quienes se registraron en agosto aún no recibirán este depósito, ya que el proceso de entrega de sus tarjetas sigue en curso.

Transición a la pensión de adultos mayores

Las beneficiarias de este programa tienen entre 60 y 64 años. Una vez que cumplen 65, pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto bimestral es de 6 mil 200 pesos, el doble de lo que reciben actualmente.

El programa tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad económica y brindar autonomía a mujeres adultas mayores, consolidándose como uno de los esquemas sociales de mayor alcance en el país.



