El Gobierno Federal anunció un incremento de 50 mil 545 millones de pesos al presupuesto de la Beca Universal Rita Cetina, lo que permitirá ampliar su cobertura a 21.6 millones de estudiantes de primaria para 2026.

La inversión social en educación se fortalecerá en 2025 con la Beca Universal Rita Cetina, destinada a estudiantes de nivel básico en México.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que el programa tendrá un aumento presupuestal de 64.1% en términos nominales y 58.5% en términos reales, con un monto adicional de 50 mil 545 millones de pesos.

Actualmente, la beca beneficia a 13.1 millones de niñas, niños y adolescentes, consolidándose como el programa social educativo de mayor alcance en la historia del país.

Meta: cobertura total de la primaria en 2026

El Gobierno estableció como objetivo que para 2026 el apoyo llegue a 21.6 millones de estudiantes, alcanzando la totalidad de la educación primaria.

El calendario de incorporación prevé dos fases:

Enero 2026: integración de 6°, 5° y 4° de primaria, con 5.9 millones de beneficiarios adicionales

Septiembre 2026: incorporación de 3°, 2° y 1° de primaria, con 5.6 millones más

Programa social con mayor alcance educativo

La Beca Universal Rita Cetina se plantea como un pilar para reducir desigualdades en el acceso a la educación y garantizar este derecho en todo el país. El crecimiento proyectado busca que cada estudiante de primaria cuente con un respaldo económico que le permita continuar sus estudios sin barreras.

Con la ampliación de recursos y el calendario de incorporación definido, la beca avanza hacia su meta de cobertura total en primaria para 2026, consolidándose como el programa social más grande en materia educativa en México.