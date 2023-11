Diputados no aprueban cambios en lo particular en PEF 2024

De los 380 oradores que registraron más de 3 mil 500 reservas, este martes subió a tribuna apenas un centenar.

Después de once horas, la Cámara de Diputados no aprobó ningún cambio en lo particular al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. Morena y aliados acordaron presentar entre miércoles y jueves los cambios que avalarán para etiquetar recursos a Guerrero, dotar de más recursos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a educación básica, al centro espacial y a los centros de justicia para mujeres.

De los 380 oradores que registraron más de 3 mil 500 reservas, el pasado martes subió a tribuna apenas un centenar. En su mayoría fueron panistas quienes, junto con el PRI y PRD, presentaron un cúmulo de reservas con la exigencia de ampliar el presupuesto para el campo y salud, así como apoyar a Acapulco, pero ninguna de sus propuestas fue avalada.

Priístas y panistas acapararon la tribuna durante siete horas, en un salón semivacío, hasta que los coordinadores parlamentarios acordaron alternarse la presentación de propuestas, pasadas las 19 horas.

El debate inició al mediodía, después de que una negociación con un grupo de pensionados que desde temprana hora bloquearon los accesos al recinto parlamentario, permitió la reapertura de la cámara.

Exigen apoyo al campo

Durante la sesión, los priístas se presentaron con la figura de una mazorca, hecha con globos, para exigir más recursos para el campo.

“ Esta mazorca simboliza el campo de México que ustedes con su pésimo gobierno están aniquilando ”, dijo a Morena el diputado Roberto Carlos López. Enseguida, los priístas reventaron los globos.

Francisco Javier Huacus (PRD) propuso a los morenistas que en su logotipo incluyan la imagen de una rata para las elecciones de 2024, que mostró su compañero Marcelino Castañeda.