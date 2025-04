La Secretaría de Energía puso en pausa los permisos porque al desaparecer la CRE, hay una transición para la creación de la CNE que tomaría las funciones.

Debido a la transición hacia nuevo reglamentos en la recién creada Comisión Nacional de Energía (CNE) están en pausa cerca de 600 permisos de apertura de gasolinerías y otros trámites que hasta ahora realizaban las empresas del ramo ante la desaparecida Comisión Reguladora de Energía (CRE), reveló Alicia Sazueta, presidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).

"Entraron en pausa no solamente permisos de estaciones de servicio o de expendios, sino también de transporte, de actualizaciones de permisos, de modificaciones de los mismos, sesiones de derechos, cambios de estructura accionaria y más o menos se quedaron cerca de 600 solicitudes en la CRE" , enfatizó.

"Sí afecta porque al final el solicitante de este trámite, que puede ser incluso una actualización de marca o una sesión de derechos, actualización de estructura accionaria o modificación técnica de sus instalaciones, tiene qué esperar una resolución sin poder realizar o ejecutar los cambios en su negocio o instalaciones" .

Señaló que la Secretaría de Energía puso en pausa los permisos porque al desaparecer la CRE, hay una transición para la creación de la CNE que tomaría las funciones.

"Pero la CNE no está aún legalmente constituida porque la Ley General de Energía todavía no está completamente publicada y no tenemos la estructura" .

El artículo cuarto de los artículos transitorios de la Ley del Sector Hidrocarburos habla precisamente de una suspensión de 90 días, explicó Sazueta, y ahora, por ejemplo, los gasolineros pueden solicitar un nuevo permiso y deben esperar hasta que ya se tenga el reglamento interno de la CNE y otros detalles como el nombramiento del titular que dirigirá a esa instancia.

La nueva Ley secundaria en materia de hidrocarburos fue publicada el pasado 18 de marzo, y desde ese entonces estableció una suspensión en un plazo de 90 días a partir d su entrada en vigor.