Rescata patrulla fronteriza 9 migrantes mexicanos

Los migrantes fueron arrestados y procesados por violaciones de inmigración.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos rescataron a nueve migrantes mexicanos que eran transportados en un semirremolque de ganado cerca de Nogales, Arizona. John R. Modlin, jefe del Sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza, informó que también fueron arrestados cuatro contrabandistas. Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas del sábado 01 de octubre, durante una parada de tráfico.

Elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Custom and Border Protection), detuvieron a un camión Freightliner que tiraba de un remolque de ganado. Después de recibir permiso para inspeccionar el remolque, los agentes descubrieron a nueve migrantes en un espacio cerrado escondido debajo de un piso falso. Los migrantes no tenían forma de escapar. Los agentes arrestaron al conductor y al copiloto del Freightliner, así como al conductor y al copiloto de una camioneta Ford que se encontraron en la escena.

Se creía que los vehículos viajaban uno detrás del otro, a lo largo de un tramo de la ruta estatal 82 al noreste de Nogales. El conductor del Freightliner es un ciudadano estadounidense local, enfrenta cargos de contrabando.

Este caso sigue de un intento similar de contrabando de 33 migrantes a lo largo del mismo tramo de la Ruta 82 el 25 de septiembre.

John R. Modlin dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza regularmente rescatan a migrantes en situaciones de transporte extremadamente peligrosas, de manera insegura en baúles y remolques, y los traficantes son tan insensibles que no muestran consideración por su bienestar.