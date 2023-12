Su nombre ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales, y ahora no por las largas filas para entrar a sus instalaciones o por las peleas entre clientes que buscan conseguir sus postres, si no por una pareja que decidió tener una cena romántica en un Costco.

Costco se ha convertido recientemente en una de las tiendas favoritas de México debido a la alta demanda en sus pasteles.

Captan a pareja disfrutando una cena romántica en un Costco

A través de TikTok, la usuaria @ladidadidaaaa compartió un curioso video donde se observa a un hombre vestido de traje y a una mujer quien portaba un vestido café sentados en una de las mesas de la fuente de sodas de Costco, la cual estaba decorada con un mantel blanco y velas.

Los dos enamorados, quienes se encontraban degustando sus alimentos en tazas y platos de porcelana, llamaron la atención de varias personas que se encontraban en el lugar realizando sus compras, ya que no es casual ver este tipo de citas en una tienda.

Y aunque hasta el momento no se sabe en que tienda Costco ocurrió, lo cierto es que los dos "tortolitos" se ve que pasaron un rato muy agradable.

Usuarios reaccionan a video de pareja disfrutando una cena romántica en un Costco

El video que actualmente cuenta con más de 6 millones de reproducciones y más de 900 mil me gusta ha dividido opiniones entre usuarios, pues algunos comentaron que el joven tuvo un lindo detalle con su pareja, ya que salió de lo común; pero hubo otros que lo tacharon de tacaño.