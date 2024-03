Exigen justicia por homicidio de mellizos menores de edad en Morelos

El día de la desaparición, los hermanos se dirigían a la escuela primaria, lugar al que nunca llegaron.

Vecinos, maestros y organizaciones civiles marchan en Yecapixtla para exigir a la Fiscalía General del Estado detener al o los homicidas de los mellizos Vianey y Gavino, cuyos cuerpos fueron encontrados en una barranca del municipio de Yecapixtla.

Los padres de los menores encabezan la marcha con una lona que lleva las fotos de sus hijos sonrientes, de rostros inocentes.

"Esto no debe pasar con los niños, con nadie. Yo soy pobre, trabajo en el campo, exijo justicia y que las autoridades me digan cómo van las investigaciones. No sabemos nada", grita Juan Rosete, padre de los menores.

Docentes de la escuela comunitaria a la que asistían los menores compartieron que los mellizos nunca se apartaban, y eventualmente se acompañaban de tres prontos que también asistían a la escuela dependiente del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Desaparición

La desaparición de los mellizos ocurrió el jueves pasado luego de salir de su casa en la colonia Paraíso Escondido de Yecapixtla, situado al oriente del estado, rumbo a la escuela primaria comunitaria 'Narciso Mendoza'. a la cual no llegaron.

La desaparición de los hermanos fue notificada por la mañana por una maestra de su escuela, por lo que familiares y vecinos comenzaron con la búsqueda, y pasadas las 15:00 horas un hombre encontró los cuerpos de los menores de edad.

Una versión extraoficial indicó que los cuerpos de los niños fueron hallados sin ropa y con huellas de violencia. Mañana está programada una marcha en ese municipio a las 10:00 horas para exigir justicia y castigo a los culpables.