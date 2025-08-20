En Sonora, la Operación Frontera Norte permitió desactivar un laboratorio de drogas sintéticas en Plutarco Elías Calles y el decomiso de armas en San Luis Río Colorado. El operativo federal ha dejado más de 6 mil detenidos en el país.

Como parte de la Operación Frontera Norte, fuerzas federales intervinieron en dos puntos clave del estado.

En General Plutarco Elías Calles se localizó e inhabilitó un espacio de concentración de insumos para drogas sintéticas. El operativo permitió asegurar 600 litros de sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina, así como un reactor de síntesis orgánica y un condensador.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la afectación económica a la delincuencia organizada asciende a 12 millones de pesos.

En San Luis Río Colorado, los uniformados detuvieron a un hombre y aseguraron dos armas cortas, cuatro cargadores, 70 cartuchos de diversos calibres y un vehículo.

A nivel federal, la Operación Frontera Norte —desplegada entre el 5 de febrero y el 19 de agosto— ha resultado en la detención de 6,483 personas, el decomiso de 5,049 armas de fuego, 869,288 cartuchos, 24,032 cargadores, además de 59.6 toneladas de droga, entre ellas 311.89 kilogramos de fentanilo.

La estrategia también permitió asegurar 4,476 vehículos y 794 inmuebles vinculados a la delincuencia organizada, según el informe oficial.