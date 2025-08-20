Tormentas eléctricas y calor extremo en Sonora esta semana
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que Sonora enfrentará lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento en gran parte del territorio durante esta semana, con temperaturas que alcanzarán hasta los 44°C en la región noroeste.
La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un informe en el que advierte que, durante el resto de la semana, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento superiores a 60 km/h.
El reporte precisa que el ambiente continuará siendo caluroso a muy caluroso, con temperaturas que rondarán entre los 40 y 44 grados en la entidad.
Asimismo, se confirmó que no se espera formación ciclónica en el Pacífico durante las próximas 48 horas.
Temperaturas y condiciones por ciudad
- Hermosillo: mínima de 29°C, máxima de 42°C; humedad 60%; cielos parcialmente nublados y 30% de probabilidad de lluvia
- Ciudad Obregón: mínima de 27°C, máxima de 40°C; humedad 70%; cielos despejados con 30% de probabilidad de lluvia
- Nogales: mínima de 19°C, máxima de 34°C; humedad 85%; probabilidad de lluvia del 50%
- San Luis Río Colorado: mínima de 28°C, máxima de 44°C; humedad 50%; cielo despejado y sin lluvia
- Navojoa: mínima de 26°C, máxima de 39°C; humedad 70%; 40% de probabilidad de lluvia
- Agua Prieta: mínima de 20°C, máxima de 35°C; humedad 85%; 50% de probabilidad de lluvia
- Guaymas: mínima de 29°C, máxima de 37°C; humedad 70%; rachas de viento de hasta 50 km/h y 20% de probabilidad de lluvia
La dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar difundir información no confirmada. “El exceso de confianza en ríos y arroyos puede generar tragedias; es fundamental extremar precauciones y no arriesgar la vida”, indicó Protección Civil en su comunicado.