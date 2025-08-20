La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que Sonora enfrentará lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento en gran parte del territorio durante esta semana, con temperaturas que alcanzarán hasta los 44°C en la región noroeste.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un informe en el que advierte que, durante el resto de la semana, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento superiores a 60 km/h.

El reporte precisa que el ambiente continuará siendo caluroso a muy caluroso, con temperaturas que rondarán entre los 40 y 44 grados en la entidad.

Asimismo, se confirmó que no se espera formación ciclónica en el Pacífico durante las próximas 48 horas.

Temperaturas y condiciones por ciudad

Hermosillo : mínima de 29°C, máxima de 42°C ; humedad 60%; cielos parcialmente nublados y 30% de probabilidad de lluvia

: ; humedad 60%; y 30% de probabilidad de lluvia Ciudad Obregón : mínima de 27°C, máxima de 40°C ; humedad 70%; cielos despejados con 30% de probabilidad de lluvia

: ; humedad 70%; con 30% de probabilidad de lluvia Nogales : mínima de 19°C, máxima de 34°C ; humedad 85%; probabilidad de lluvia del 50%

: ; humedad 85%; probabilidad de lluvia del 50% San Luis Río Colorado : mínima de 28°C, máxima de 44°C ; humedad 50%; cielo despejado y sin lluvia

: ; humedad 50%; y sin lluvia Navojoa : mínima de 26°C, máxima de 39°C ; humedad 70%; 40% de probabilidad de lluvia

: ; humedad 70%; Agua Prieta : mínima de 20°C, máxima de 35°C ; humedad 85%; 50% de probabilidad de lluvia

: ; humedad 85%; 50% de probabilidad de lluvia Guaymas: mínima de 29°C, máxima de 37°C; humedad 70%; rachas de viento de hasta 50 km/h y 20% de probabilidad de lluvia

La dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar difundir información no confirmada. “El exceso de confianza en ríos y arroyos puede generar tragedias; es fundamental extremar precauciones y no arriesgar la vida”, indicó Protección Civil en su comunicado.



