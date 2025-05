Tras retomar el diálogo con autoridades federales, los líderes magisteriales de la CNTE no llegaron a ningún acuerdo.

Luego que ayer los líderes magisteriales de la CNTE no aceptaran ningún acuerdo con el Gobierno y hoy plantearan nuevos bloqueos en la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no caerán en provocación alguna.

"Sí ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión. Primero, porque no creemos en ello y, segundo, sería lo que estuvieran esperando. Entonces, nosotros no vamos a caer en provocaciones" , comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Tras retomar el diálogo con autoridades federales, los líderes magisteriales de la CNTE no llegaron a ningún acuerdo.

Los dirigentes acusaron que el Gobierno federal sigue sin resolver sus demandas, pues no plantea la derogación de la reforma a la Ley del Issste de 2007.

De acuerdo con la CNTE, las autoridades federales les ofrecieron congelar y disminuir progresivamente la edad de jubilación, la desaparición del Sistema para la Carrera Magisterial y la creación de comisiones para revisar problemáticas del magisterio.

No obstante, líderes de la CNTE consideraron que es la misma respuesta que han obtenido en otras ocasiones.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal mencionó que los titulares de Segob, SEP y el Issste serán los que informarán los detalles de la nueva propuesta hecha ayer a la CNTE.