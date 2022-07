López Obrador destaca que Biden no construirá muro en la frontera con EU

El presidente mexicano detalló que Joe Biden rompió la manda que tenían los mandatarios anteriores sobre la construcción de un muro fronterizo.

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, a diferencia de los anteriores mandatarios en dicho país, haya descartado la construcción de tramos de muro entre la Unión Americana con México, detallando que antes se tenía la manda de hacerlo.

El jefe del Ejecutivo federal explicó que tanto George Bush padre como hijo, al igual que Barack Obama y Donald Trump, construyeron tramos del muro fronterizo durante sus periodos en la presidencia.

Informó que habló por teléfono con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, acerca de que si no fuera por migrantes, Estados Unidos no sería una gran nación.