SRE lanza documento oficial para personas no binarias en el extranjero

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lanzó el primer documento oficial para acreditar la identidad de las personas mexicanas que se identifiquen como no binarias en el extranjero.

"En la SRE estamos muy contentos de presentar la nueva Matrícula Consular de Tercera Generación —el primer documento de identidad oficial mexicano no binario" , anunció el director General de Servicios Consulares en la SRE, Jaime Vázquez Bracho.

El funcionario indicó que estará disponible "muy pronto" en los consulados de México en Estados Unidos, España y Costa Rica.

¿Cómo será la identificación?

En la identificación aparecerá una "x" en la sección de SEXO para identificar a las personas con género no binario o simplemente se omitirá ese dato. La identificación contiene información como el peso, estatura y todos los datos de afiliación de la persona.

Además, cuenta con nuevas medidas de seguridad que la convierten en un documento prácticamente imposible de ser falsificado, o alterado.

¿Qué es el género no-binario?

De acuerdo con los expertos, no hay una sola forma de ejercer la sexualidad y las emociones, por lo tanto, el género de una persona no puede encasillarse en solo dos categorías: hombre y mujer. Es importante entender que una persona puede identificarse con cierto género, independientemente del sexo biológico con el que nació.

El género no-binario, que también es conocido como genderqueer, es un conjunto de identidades transgénero que agrupa a todas aquellas personas que no se sienten identificadas con lo masculino o lo femenino, según la Fundación Marie Stopes México. Es decir, las personas que se identifican con el género no-binario pueden sentirse mujer u hombre a la vez, ninguno de los dos o identificarse con un género durante un periodo y con otro posteriormente.

De acuerdo con la LGBT Foundation, el término no-binario se usa para describir a las personas que sienten que su género no se puede limitar dentro de los márgenes del género binario: mujer y hombre. Además, las personas no binarias pueden identificarse tanto como hombres y mujeres o ni como hombres ni como mujeres. Otros consideran que su género es fluido y que puede cambiar con el tiempo o simplemente no se identifican con un género específico.