"Volveré al mar": náufrago australiano pisa tierra firme en Colima

Timothy Lyndsay Shaddock llegó al puerto de Manzanillo, Colima, la mañana de este martes, luego de 3 meses naufragando por el Océano Pacífico, y acompañado de su perrita, narró brevemente la terrible experiencia.

Agradecido de estar vivo es como Timothy Lyndsay Shaddock dijo sentirse la mañana de este martes luego de volver a tierra firme en el puerto de Manzanillo, Colima, tres meses después de haber naufragado por el Océano Pacífico.

El hombre de origen australiano habló para la prensa a su llegada a tierra firme, la primera vez fuera de una embarcación desde el pasado mes de abril, cuando salió en su catamarán, el Aloha Toa, mismo que tras apenas 6 mil kilómetros, se averió, dejándolo a la deriva del mar, acompañado solo de su perrita Bella.

"Estoy vivo pensé que en realidad no iba a lograr sobrevivir, de modo que muchísimas gracias" , fueron sus primeras palabras en México.

El náufrago, quien fue rescatado por un barco atunero mexicano, dijo que pasó días difíciles luego de lanzarse al mar de Cortés rumbo a la polinesia francesa.

"Fue una experiencia extraordinaria, me encanta el océano, me encanta la población marina" , dijo.

El marino relató que tuvo momentos difíciles cuando estuvo perdido en altamar.

"Me siento bien, fue difícil, sí tuvimos una salud terrible en algún momento, teníamos muchísima hambre, pensé que no íbamos a lograr sortear una tormenta" , contó Shaddock.

Timothy Lyndsay Shaddock, de 54 años, fue hallado el fin de semana a unos 2 mil kilómetros de la costa de Colima, cuando fue avistado por la tripulación de uno de los barcos atuneros de la empresa mexicana.

A pesar de la traumática experiencia, el hombre australiano dijo que pronto volverá al mar lo más pronto posible, pues dijo que para él, "el bote es mi vida".

"Yo no me puedo alejar del océano, sí me voy a adentrar otra vez pero no tanto. Amo la naturaleza".

Timothy Lyndsay Shaddock, el náufrago australiano, rescatado en costas del Pacífico mexicano (Manzanillo). Junto a su perrita bella, por buque de Atún Tuny luego de sobrevivir 3 meses, comiendo pescado crudo y agua de lluvia.





"Bella es mexicana"

Parte importante de la historia es Bella, la perrita con la que fue rescatado Shaddock. "Ella es mexicana, ella es de aquí", contó el navegante australiano sobre el animalito, a quien calificó de "increíble".

Bella es una perrita mestiza con un carácter amable, quien le daba ánimos a Shaddock. La perrita regresará con Tim a Australia y se encuentra bien de salud, al igual que su compañero en altamar.

Náufrago australiano es rescatado junto a su perrita en Manzanillo tras meses desaparecidos.



Náufrago australiano es rescatado junto a su perrita en Manzanillo tras meses desaparecidos.

"'Bella' me encontró en México. Ella es mexicana y tiene el espíritu de aquí. Es una perrita preciosa y estoy agradecido de que ella también haya sobrevivido.