¿Murió Vicente Fox? Usuarios de TikTok desatan rumor

Un video en TikTok ha generado confusión al viralizar la supuesta muerte del expresidente Vicente Fox. El contenido se originó cuando un usuario pidió a Alexa, la asistente virtual de Amazon, que confirmara si Fox había fallecido.

La respuesta de Alexa, lejos de ser alarmante, fue que "él sigue vivito y coleando" , lo que desató risas entre los internautas.

El video, publicado con el hashtag #muriovicentefox, provocó reacciones encontradas. Algunos usuarios criticaron la difusión de información falsa, mientras que otros tomaron el rumor con humor.

Comentarios como "Ay no, no más ilusionan" y "Ni mi ex me ilusionó tanto" reflejaron la mezcla de bromas y opiniones sobre el tema.

Este no es el primer caso en el que la figura del expresidente mexicano se convierte en tendencia en redes sociales por temas relacionados con su supuesta muerte. Sin embargo, esta vez el video dejó claro que el usuario solo estaba explorando las funciones de Alexa.

Actividad de Fox

Vicente Fox publicó el pasado jueves 5 de diciembre en sus redes sociales sobre su participación en una charla en la Florida International University.

Según el expresidente, habló del impacto global de la economía y la política, dejando en claro que sigue activo en sus actividades profesionales.