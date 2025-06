Los elementos estatales fueron atacados con una granada en Frontera Comalapa, Chiapas, y después su unidad fue incendiada.

Cinco policías estatales, entre ellos una mujer, fueron asesinados en una emboscada de un grupo criminal cuando circulaban en el Municipio de Frontera Comalapa, en el sur de Chiapas, de acuerdo con fuentes oficiales.

Los elementos de la unidad 23057 circulaban en el Ejido Sabinalito, ubicado a menos de 10 kilómetros de los límites con Guatemala, cuando sujetos armados les lanzaron una granada y después le prendieron fuego a la patrulla de la Policía estatal.

De acuerdo con fuentes de seguridad, las víctimas fueron identificadas como el subinspector Guillermo Cortés, y los policías Jesús Sánchez, Joel Martínez, Brenda Lizbeth Toalla y Pedro Hernández.

El Gobernador morenista Eduardo Ramírez aseguró durante un evento que no permitirá que este hecho sea la antesala de que en Chiapas regresen las balaceras y asesinatos masivos.

"He girado instrucciones tanto al Secretario de Seguridad, como a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, y también hablé con el Fiscal, porque no voy a permitir que vuelvan los hechos de violencia a Chiapas, eso se acabó, habrá una respuesta fuerte y contundente con lo que pasó hoy. No tenemos miedo" , dijo por momentos gritando.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que envío más de mil elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como del nuevo grupo policiaco Pakal, para reforzar la seguridad en la zona.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó un despliegue para encontrar a los responsables.

La región del sur de Chiapas, en donde se encuentra Frontera Comalapa, ha estado durante años en medio de la narcodisputa de grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación por la ruta que sirve para la entrada y salida de drogas, así como de armas y también el tráfico de migrantes.

Apenas a inicios de este año, fue detenido el Alcalde interino de Frontera Comalapa (PVEM), José Antonio Villatoro, por sus nexos con la delincuencia organizada en esta zona serrana.

Y días después, la titular del Concejo Municipal, Marli Trejo Posada, presumió que en la ciudad podría realizarse actividad física, pero en las fotografías apareció rodeada de elementos estatales con armas largas.