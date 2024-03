Fallece candidata de Movimiento Ciudadano por infarto fulminante

Susana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano a diputada federal por el distrito 5 de Jalisco, murió la tarde de este domingo.

La candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a diputada federal por el Distrito 5 de Puerto Vallarta, Susana Rodríguez, de 37 años de edad, falleció de un infarto fulminante, según informaron fuentes cercanas a la candidatura. Este trágico acontecimiento se produce apenas tres días antes del inicio oficial de las campañas electorales en la región.

Rodríguez había participado activamente en el evento de arranque de campaña de Pablo Lemus a la gubernatura, donde representó a los candidatos de MC a diputaciones federales. Durante el fin de semana, continuó con su labor política haciendo campaña junto con Alberto Esquer, candidato del Partido Naranja al Senado de la República.

Lamento profundamente el fallecimiento de Susana Rodríguez, candidata a diputada federal de Movimiento Ciudadano por el distrito 05.



Susana fue una extraordinaria amiga y compañera. Deja un vacío muy grande entre todos nosotros.



Recordaremos a Susana como una mujer trabajadora… pic.twitter.com/7orioZCFTD — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 4, 2024

El abanderado de MC a la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero, lamentó profundamente el fallecimiento de Rodríguez, a quien describió como una compañera de equipo e importante activo del partido en el municipio.

Manuel Romo, coordinador operativo estatal de Movimiento Ciudadano, expresó su pesar y destacó el compromiso de Rodríguez con el partido, así como su papel crucial en la cohesión de los equipos en Puerto Vallarta. Según Romo, Rodríguez tenía buenas posibilidades de triunfo en el Distrito 5, donde Morena no había hecho alianzas con otros partidos.

Romo también señaló que Rodríguez no había reportado sentirse mal antes de su fallecimiento.

"No se sentía mal. A la una de la tarde se vino de la región de la sierra de Mixtlán y Atenguillo, y pues no, no teníamos ningún indicio de algo que pudiera hacerla sentir débil o que ella dijera que se sentía mal" , comentó.

De acuerdo con lo estipulado por la ley, la sustitución de Susana Rodríguez como abanderada a la Cámara Alta deberá realizarse de forma inmediata.

Con profundo dolor expreso mi más sentido pésame por el fallecimiento de nuestra querida Susana Rodríguez, quien era candidata a diputada federal por el distrito 5. Aún no puedo creer que hace apenas unos días estuvimos platicando en Casa Ciudadana y hoy me entero de esta… pic.twitter.com/mOfgBjmv57 — Manuel Romo (@ManuelRomoP) March 4, 2024

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA