Muere menor de 8 años en escuela; profesor le negó permiso para ir al baño

Una lamentable tragedia enlutó a la comunidad educativa de la escuela 'Ciencia Patria, Trabajo y Libertad', ubicada en la avenida 16 de septiembre del municipio de Acolman, Estado de México, donde una menor de ocho años perdió la vida presuntamente en uno de los baños del centro educativo.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando la niña comenzó a sentirse mal y solicitó permiso a su profesor para dirigirse al sanitario, sin embargo, el docente le negó el permiso. Tras varios minutos, una compañera intervino por ella y solicitó al maestro que le permitiera salir, argumentando que Itzel necesitaba vomitar. Finalmente, se le otorgó el permiso.

Al percatarse de que la menor no regresaba, su compañera fue a buscarla y la encontró inconsciente en el suelo del baño. Aunque aún mostraba signos vitales, las autoridades escolares no solicitaron de inmediato apoyo de unidades médicas, sino que contactaron a la familia para que la trasladaran por sus propios medios a un hospital.

A pesar de la llegada de Protección Civil y Bomberos, lamentablemente la menor ya no contaba con signos vitales.

Ante esta trágica situación, elementos de la policía municipal acudieron al lugar y, ante la presión de los padres de familia, detuvieron al director del plantel.

La Fiscalía de Justicia del Estado de México confirmó que la menor falleció debido a una broncoaspiración, presuntamente causada por su propio vómito, y señaló que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar cualquier responsabilidad en este lamentable suceso.