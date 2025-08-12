El domingo, en presumible estado de ebriedad, Nathaly Viridiana Chávez García fue interceptada por la Policía Vial de la capital oaxaqueña, pero evitó la prueba poniendo por delante su fuero.

La senadora morenista suplente Nathaly Viridiana Chávez García ofreció disculpas a los ciudadanos y a la titular del escaño, Luisa Cortés, tras darle la vuelta a una prueba de alcoholímetro en Oaxaca.

El domingo, en presumible estado de ebriedad, Chávez García fue interceptada por la Policía Vial de la capital oaxaqueña, pero evitó la prueba poniendo por delante su fuero.

"Les guste o no les guste; vengamos como vengamos, hay gente que tenemos fuero. Yo soy senadora, no soy diputada federal ni estatal. Soy suplente, pero senadora; a fin de cuentas soy senadora" , argumentó.

" Yo gané por votos y soy suplente de senadora; entonces, ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo" .

La suplente difundió un video para disculparse de una situación que, afirmó, lamentablemente la coloca en una situación incómoda.

"Quise realizar este video, en primer lugar, para ofrecer una disculpa a todos los ciudadanos. Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento" , argumentó.

Dijo también que quería ofrecer "una disculpa sincera a la senadora Luisa Cortés García, quien lamentablemente es la persona que ha sufrido todos los ataques mediáticos, cuando las acciones únicamente han sido responsabilidad mía" .

"La senadora ha trabajado por más de 20 años, caminando en las comunidades y pueblos indígenas. Les pido que estas acciones que yo cometí no sirvan como pretexto para golpetear políticamente a una persona que ha trabajado para su pueblo y que ha cumplido con los ideales de no robar,no mentir y de no traicionar" , expresó.

Chávez García se comprometió a reflexionar sobre sus actos y a trabajar día a día para ser una mejor persona.