El senador Ricardo Monreal se pronunció en contra de la iniciativa presentada por el diputado Armando Corona y advirtió que ninguna ley debe vulnerar la libertad de expresión ni los derechos humanos.

La llamada 'Ley Antistickers', propuesta por el diputado morenista Armando Corona Arvizu para sancionar con hasta nueve años de cárcel a quienes elaboren o difundan memes y stickers de funcionarios públicos, no prosperará en la Cámara de Diputados, aseguró este lunes el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena.

Durante una conferencia de prensa, Monreal se desmarcó completamente de la iniciativa que generó polémica en redes sociales y entre legisladores de oposición, al considerar que vulnera la libertad de expresión.

"Yo estoy en contra de todo eso. No va a pasar, se lo digo desde ahora. Tienen derecho a presentar sus iniciativas todos los diputados y diputadas, pero hay algunas que, la verdad, mejor ni comento" , declaró el también exlíder de la bancada morenista en el Senado.

El legislador subrayó que su grupo parlamentario no impulsará ninguna propuesta que implique retrocesos en materia de derechos humanos o libertades.

"No hay que hacer nada que afecte la libertad de expresión ni las garantías individuales. No hay que involucionar en los derechos humanos. Hay que crear normas progresistas de más derechos y más libertades" , puntualizó.

La iniciativa presentada por Corona Arvizu pretendía adicionar artículos al Código Penal Federal para castigar la creación y difusión de imágenes, videos, audios o representaciones digitales manipuladas con inteligencia artificial que “ridiculicen o dañen la reputación” de una persona, incluyendo a servidores públicos.

Sin embargo, la propuesta fue criticada por su ambigüedad y por abrir la posibilidad de castigar la sátira política o el humor digital. En redes sociales, usuarios y organizaciones defensoras de la libertad de expresión la calificaron como un intento de censura.

@latinus_us #Loret. Diputados de Morena proponen hasta nueve años de cárcel a quienes difundan stickers, memes o videos que ridiculicen a políticos. #Latinus #InformaciónParaTi ? original sound - Latinus

A la polémica se sumó el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, quien ironizó sobre la iniciativa y sugirió "hacer un sticker" del propio diputado Corona.

“Hasta hace algunos días, nadie sabía quién era el promovente. Yo hasta ahorita no lo sé. Por eso es importante hacer un sticker del promovente, para que todos lo recordemos” , dijo ante medios de comunicación.

Con el rechazo público de Ricardo Monreal y las críticas de la oposición, la 'Ley Antistickers' parece haber quedado sin respaldo político y sin posibilidades de avanzar en el Congreso, aunque el debate sobre la regulación de contenidos digitales y el uso de inteligencia artificial continúa abierto.

Te puede interesar Juez libera orden de captura contra Lex Ashton, agresor del CCH Sur

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS