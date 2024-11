Ministro Gutiérrez Ortiz Mena renuncia; Noroña amenaza con no aceptarla

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el primer ministro en presentar su renuncia a la SCJN, a la que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, amagó con no aceptar.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó hoy su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), convirtiéndose en el primer ministro en declinar su cargo tras la reciente reforma judicial.

La medida, aprobada esta semana, establece que los ministros deberán someterse a una elección popular en 2025 para mantener su puesto, lo que, según Ortiz Mena, acorta el mandato para el cual fue nombrado en 2012.

En una carta dirigida a la SCJN, el ministro expresó: "No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular" , señalando que, frente a la elección o la renuncia, optó por dejar su puesto.

Gutiérrez Ortiz Mena, propuesto por el expresidente Felipe Calderón y en funciones desde el 1 de diciembre de 2012, cuenta con una destacada trayectoria en el derecho, siendo egresado de la UNAM y de la Universidad de Harvard, y desempeñándose previamente en el sector hacendario federal y la práctica privada.

Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre.



Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pic.twitter.com/yj7u88kbfr — Juan Pablo Gómez Fierro (@JPgomezfierro) October 29, 2024

Responde Noroña

Ante la renuncia de Ortiz Mena y otros ministros, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respondió contundentemente.

Durante una conferencia, advirtió que el Senado podría valorar si acepta o no las renuncias de los ministros y magistrados que han rechazado la elección popular.

"No estoy diciendo que no se las vayamos a reconocer, estoy diciendo que podemos no aceptárselas... hay tiempo" , afirmó Noroña, detallando que las dimisiones tendrían vigencia hasta el 31 de agosto de 2025.

Además, señaló que, de no aceptarse las renuncias, los ministros no tendrían derecho a los haberes económicos que se otorgan en el retiro.

Hasta el momento, el Senado ha recibido también la declinación de 78 jueces y juezas, así como 181 magistradas y magistrados, que no optarán por mantenerse en sus cargos bajo los términos de la reforma.

Ojo con esto.



El Senador Fernández Noroña advierte que el Senado podría NO ACEPTAR las renuncias de los ministros del PRIAN.



Esto para que no se vayan con su retiro millonario todo pagado, que es lo que más les importa.



En donde más les duele

pic.twitter.com/YGjKXu2NfV — Dany Santoyo (@danysantoyo_) October 29, 2024