La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo con EU para frenar el tráfico de armas hacia México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes 29 de septiembre un nuevo acuerdo con Estados Unidos para combatir el tráfico de armas hacia territorio nacional, iniciativa que calificó como “un acuerdo muy importante” por el alcance y compromiso de Washington.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que, por primera vez, el gobierno estadounidense se comprometió a intensificar operativos en su propio territorio para frenar la entrada de armamento a México. Recordó que en el pasado se aplicaron operativos fallidos como Rápido y Furioso, en los que las armas terminaron en manos de la delincuencia organizada, pero aseguró que ahora “es una visión completamente distinta”.

Alcance del acuerdo

El convenio, denominado Misión Cortafuegos, se presentó tras la primera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad realizada en McAllen, Texas, con representantes de seis dependencias de ambos gobiernos.

Entre los compromisos se encuentra la extensión del uso de la plataforma eTrace y de tecnología de imágenes balísticas al Gobierno federal y a los 32 estados del país, con el fin de rastrear el origen de las armas aseguradas en México.

Ahí donde se encuentran armas estadounidenses que entraron ilegalmente (…) se podrá hacer la trazabilidad de dónde vino, quién la vendió Claudia Sheinbaum

Impacto en la seguridad nacional

Datos oficiales estiman que cada año ingresan a México unas 200 mil armas de fuego provenientes de Estados Unidos. De ellas, alrededor del 75% de las incautadas en el país tienen origen estadounidense, según cifras reconocidas por el propio Departamento de Justicia.

El uso de eTrace permitirá ubicar fabricantes y armerías responsables de la venta de armas que terminan en el mercado ilegal mexicano.

Cooperación bilateral

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó la iniciativa como una “cooperación histórica” y aseguró que marca un antes y un después en la relación bilateral en materia de seguridad.

Según el Departamento de Estado, el objetivo es desbaratar el tráfico ilícito de armas a través de la frontera, además de fortalecer la seguridad fronteriza y el combate al financiamiento ilícito.

La nueva plataforma de intercambio seguro de información también permitirá identificar cargamentos aéreos sospechosos de transportar drogas, precursores químicos, combustibles ilícitos y armamento.

“Siempre dicen en Washington que lo central son las drogas o los flujos migratorios, pero ahora dijimos que lo primero que se tiene que discutir son las armas”, enfatizó Sheinbaum.

El Grupo de Implementación de Seguridad sesionará de manera periódica para dar seguimiento a las acciones de la Misión Cortafuegos.