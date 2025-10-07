El Gobierno federal iniciará en 2026 el registro nacional de salud, con miras a integrar en 2027 los servicios del IMSS, Issste, IMSS-Bienestar bajo un mismo esquema.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de un proceso histórico para unificar el sistema público de salud, con el objetivo de que los derechohabientes del IMSS, Issste e IMSS-Bienestar puedan recibir atención médica en cualquiera de las tres instituciones.

“El objetivo es generar un esquema para que, a partir de 2027, una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS-Bienestar o del IMSS; puedes atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública” , explicó durante su conferencia matutina de ayer lunes.

Sheinbaum adelantó que en enero de 2026 comenzará el registro nacional de salud, con el que cada persona podrá inscribirse y obtener una credencial única que permitirá compartir su historial médico entre las tres instituciones.

“En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro. Todo mexicano, mexicana, va a tener un registro al sistema de salud nacional” , señaló.

Agregó que “todos van a tener una credencial, si son del Issste, del IMSS o del IMSS-Bienestar, de acuerdo con lo que cada persona diga, para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones” .

La mandataria federal incluyó este proyecto entre las prioridades de su segundo año de Gobierno, junto con la consolidación del modelo de “humanismo mexicano” y el principio de “por el bien de todos, primero los pobres” .

Te puede interesar Claudia Sheinbaum anuncia 'México, país de innovación'



