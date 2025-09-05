El encuentro juvenil México Siglo XXI 2025, organizado por Fundación Telmex Telcel, reunió en el Auditorio Nacional a 10 mil becarios de todo el país, con mensajes de liderazgo, innovación y educación encabezados por Carlos Slim Domit.

El Auditorio Nacional fue sede este viernes de la edición 2025 de México Siglo XXI, evento organizado por la Fundación Telmex Telcel que reunió a cerca de 10 mil becarios de todos los estados del país.

Bajo el lema “Mentes que iluminan el futuro”, el encuentro contó con la participación de líderes internacionales en tecnología, política, cultura, negocios y deporte, con el propósito de motivar a los jóvenes a enfrentar los desafíos actuales con visión y compromiso social.

El programa comenzó a las 9:00 horas con la intervención de Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil.

El empresario subrayó la importancia de la innovación y la conectividad en el desarrollo económico y social, recordando que en 1996 Telcel fue pionero en el modelo de prepago en telefonía móvil, que hoy es el principal medio de acceso para el 80% de los usuarios en el mundo.

“La innovación es parte de nuestra esencia (…) abrió las puertas de la conectividad a miles de millones de personas”, señaló.

Slim Domit destacó también los avances de la inteligencia artificial en áreas como la salud y la educación, al detectar enfermedades de manera temprana y facilitar aprendizajes personalizados.

Durante su mensaje, el empresario resaltó los casi 30 años del programa de becas Telmex Telcel, creado por el ingeniero Carlos Slim en 1996.

Desde su inicio, el programa ha beneficiado a más de 813 mil estudiantes en todo México, quienes han alcanzado posiciones de liderazgo en distintos ámbitos públicos y privados.

“La educación es el motor que transforma las sociedades y por ello queremos resaltar el programa de becarios de la fundación, que brinda apoyo económico, equipamiento y conectividad a los mejores estudiantes del país”, enfatizó.

En un mensaje dirigido a los becarios, Slim Domit comparó la vida con un barco que requiere distintos elementos para avanzar:

Equipamiento (educación): base para seguir aprendiendo.

Rumbo: la dirección personal que cada joven debe definir.

Liderazgo: ser capitanes de su propio destino.

Tripulación: la importancia de rodearse de compañeros de viaje con quienes lograr objetivos comunes.

La edición 2025 de México Siglo XXI consolidó al Auditorio Nacional como punto de encuentro de inspiración y liderazgo juvenil, reafirmando el compromiso de la Fundación Telmex Telcel con la formación de nuevas generaciones.