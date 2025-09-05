Una pelea entre dos estudiantes de bachillerato en Charcas, San Luis Potosí, terminó con la muerte de un joven de 16 años. El presunto agresor, también menor de edad, fue detenido por las autoridades.

Un enfrentamiento entre dos estudiantes de nivel medio superior en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, derivó en la muerte de un menor de 16 años la noche del miércoles, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con la Guardia Civil del Estado, los jóvenes mantenían conflictos previos y decidieron resolverlos a golpes, lo que escaló hasta un ataque con arma blanca.

Durante la pelea, Pedro N., presuntamente sacó un objeto punzocortante y lo utilizó contra su compañero Miguel Ángel N., provocándole heridas graves en el tórax.

El lesionado fue trasladado a un hospital cercano, pero pese a los esfuerzos médicos perdió la vida horas más tarde.

El agresor fue detenido en el lugar por elementos policiales y puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.



