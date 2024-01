Segob presentará denuncia ante la FGR por hackeo a datos de periodistas

Se busca detallar cuál fue la información sustraída y la titularidad de la misma, para que se deje asentado que cualquier uso distinto quede establecido que la persona fue vulnerada en sus derechos.

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación (Segob), anunció que mañana martes se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el hackeo de datos personales de 263 periodistas que cubren la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la titular de Gobernación indicó que se busca llegar con los responsables de este robo de datos personales.

"Vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía. La idea es que se abra una investigación para poder hacer llegar toda la información y dar con los responsables" , indicó en el salón Tesorería.

Arturo Medina Padilla, Procurador Fiscal de la Federación, señaló que en la denuncia se busca detallar cuál fue la información sustraída y la titularidad de la misma, para que se deje asentado que cualquier uso distinto quede establecido que la persona fue vulnerada en sus derechos.

No habrá impunidad, asegura vocero de Presidencia

Al manifestar que "no habrá impunidad" , Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de la República, aseguró que en la investigación del 'hackeo' a datos personales de 236 reporteros que cubren la conferencia mañanera se llegará hasta sus últimas consecuencias y si hay responsabilidad de funcionarios del gobierno federal no se protegerá a nadie.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial señaló que como Coordinador General de Comunicación Social es parte de la investigación.

"Estamos comprometidos con llegar hasta las últimas consecuencias de estos hechos. Si hay responsabilidad oficial tendría que procederse en consecuencia, si un funcionario está involucrado también. De acuerdo con la información hasta ahora, pues hay indicios de una vulneración externa.