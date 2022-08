"Me siento muy seguro en todo México": AMLO tras hechos violentos en BC

Tras los hechos de violencia registrados la semana pasada en varias ciudades de Baja California y otros estados del país, realizados por grupos criminales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su visita a esa entidad, que no tiene nada que temer y que se siente "muy seguro" en ese estado y en todo México.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Zona Militar número 2 en Tijuana, acompañado por la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y por su Gabinete de Seguridad, López Obrador rechazó que haya reforzado su seguridad y destacó que no tiene escoltas ni carros blindados.

Se le preguntó si contaba con mayor seguridad a raíz de los hechos violentos del viernes, a lo que respondió:

No, no, no tuve seguridad. Llegué al mismo hotel que llego desde hace 20 años, no voy a decir cual; pero llegué al mismo hotel, sin seguridad, no traigo escoltas, no traigo carro blindado. No tengo nada que temer, me siento muy seguro en Baja California y en todo México

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México