Matan a tiros a hermanos por presunta extorsión de 'derecho de piso'

Matan a 2 hermanos por no pagar derecho de piso en Guanajuato.

Una niña de 11 años de edad y su hermano de 16 fueron asesinados en un local en el que estaban por inaugurar una barbería, en la comunidad de Ejido de Tirado, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Este domingo se ofreció una misa de cuerpo presente en el templo de San Antonio de Padua, al que asistieron decenas de personas y después fueron sepultados en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe.

Al cortejo acudieron jóvenes y niños con flores y globos blancos, quienes lloraron en torno de los ataúdes que algunos de ellos llevaban en hombros durante la caminata, les dedicaron porras, cantaron Amor Eterno y lanzaron cohetones.

Al funeral se unieron aficionados de un grupo de motociclistas al que pertenecía Aldo, quienes en la explanada del templo y en el trayecto al cementerio aceleraron sus vehículos en su memoria.

La tarde del jueves pasado, los hermanos Aidé Yareli y Aldo Isaac se preparaban para abrir el negocio al día siguiente en la calle Guanajuato, cuando fueron atacados a balazos. La niña se había preparado como manicurista para poner uñas de acrílico y su hermano mayor como barbero.

De acuerdo con las investigaciones previas del día de los hechos, presuntamente los agresores los habían extorsionado con el cobro de piso.

El asesinato de los menores provocó indignación entre habitantes de esta ciudad, que exigen justicia a través de las redes sociales.

Este sábado, el alcalde Mauricio Trejo Pureco informó que a partir de los hechos en los que privaron de la vida a los hermanos se ha trabajado de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y con la Fiscalía del Estado, que han hecho rondines, cateos y una investigación minuciosa.

En un video difundido en sus redes sociales, señaló que el mayor de los fallecidos tenía un historial que ponía en riesgo su integridad.

Aunque mencionó que su propósito no era el de criminalizar al adolescente e incluso se disculpó por su dicho, dijo que, de acuerdo con las investigaciones, el hermano mayor "cuenta lamentablemente con tres detenciones por casos que, por supuesto, ponen en riesgo, o ponían en riesgo su integridad. Las investigaciones siguen y no vamos a criminalizar a nadie, pero sí vamos a ser muy transparentes con ustedes".

También en redes sociales, José R. García reaccionó al mensaje del edil y le pidió que por favor no diga mentiras, "no quieras convertir esto en algo de tu beneficio, para ti es muy fácil decir una noticia falsa para no verte afectado. Lo último que queremos en estos momentos es que criminalices a mi familia, no estamos para eso".