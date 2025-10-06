Jessica Flor Luna Aguilera fue atacada a tiros este lunes cuando se dirigía a recoger a su hija en el municipio de Atoyac, Veracruz.

La excandidata del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Yanga, Veracruz, Jessica Flor Luna Aguilera, fue asesinada a balazos la tarde de este lunes en el municipio de Atoyac, en la zona montañosa central de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, Luna Aguilera viajaba en su camioneta rumbo a una escuela de la localidad de Potrero Nuevo, donde recogería a su hija, cuando fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Tras el ataque, la unidad perdió el control y se impactó contra la barda de la escuela primaria Benito Juárez, donde la víctima quedó sin vida. Los agresores huyeron del lugar.

Jessica Flor Luna Aguilera, ex candidata del PT en Yanga, fue atacada a balazos en Potrero Nuevo, Atoyac, cuando iba por su hija a la escuela. Sujetos armados le cerraron el paso y dispararon, murió en el lugar. La Fiscalía investiga. pic.twitter.com/loiMWfpiYX — La Observación Noticias (@ObsNoticias) October 6, 2025

El hecho generó una amplia movilización policial en la zona. Elementos de distintas corporaciones desplegaron un operativo en caminos y carreteras que conectan Atoyac, Yanga y Paso del Macho, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de los responsables.

La dirigencia estatal del Partido del Trabajo condenó el asesinato de Luna Aguilera y exigió a las autoridades “investigar a fondo para evitar la impunidad” . El PT destacó que la joven política, abogada y madre de familia, se distinguía por ofrecer servicios jurídicos gratuitos a personas de escasos recursos.

El crimen ocurre apenas tres meses después del asesinato de su hermano, Aurelio Luna, encontrado sin vida en julio pasado junto a otra persona en un paraje de la carretera Acatlán de Osorio-Huajuapan, en el estado de Puebla.

El homicidio de Jessica Flor Luna se suma a una serie de ataques contra políticos en Veracruz durante el último año. En septiembre fue asesinado Ramón Valencia Pérez, excandidato de Morena a la Alcaldía de Coxquihui; en mayo, la morenista Yesenia Lara en Texistepec; y en el mismo mes, el exalcalde priista Esteban Alfonseca Salazar y el exregidor Edmundo Martínez Pérez en Actopan.

Las autoridades estatales mantienen abierta la investigación para esclarecer el ataque y dar con los responsables del homicidio.

Te puede interesar “Estuvo secuestrada”: Revelan audio y nuevos detalles sobre Debanhi Escobar

INFORMACIÓN DE AGENCIAS