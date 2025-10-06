HBO difunde su último mensaje de voz en el documental, “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?”

Nuevos datos sobre el caso de Debanhi Escobar han salido a la luz con la difusión del documental 'Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?', transmitido por HBO Max. Entre ellos destacan el último audio que la joven envió antes de su desaparición y la revelación de que estuvo privada de su libertad de cinco a ocho días antes de que su cuerpo fuera hallado.

“Tentativamente estuvo viva de cinco a ocho días, quiere decir que estuvo privada de su libertad, quiere decir que estuvo secuestrada” , declaró Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi, en el tercer capítulo de la serie, titulado El Chofer y las amigas.

Últimos días de Debanhi

La estudiante de Derecho, de 18 años, desapareció durante la madrugada del 9 de abril de 2022. Fue vista por última vez en el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey-Laredo, tras asistir a una fiesta en Las Quintas, Escobedo, Nuevo León.

Poco después, circuló en redes sociales una fotografía de Debanhi caminando sola por la carretera, captada por un conductor de aplicación y enviada a sus amigas.

Su cuerpo fue encontrado el 21 de abril en una cisterna abandonada del Motel Nueva Castilla, a escasos metros de donde fue fotografiada por última vez.

Felipe Edmundo Takeshi Medina, director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, explicó que la joven murió entre tres y cinco días antes del hallazgo, es decir, entre el 14 y 18 de abril.

“El intervalo post mortem que se estableció con base en los hallazgos macroscópicos y los signos cadavéricos es de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima”, detalló Takeshi Medina.

Nueva autopsia

Inicialmente, las autoridades informaron que Debanhi llevaba entre 12 y 13 días sin vida antes del hallazgo y que su muerte se debió a un accidente en la cisterna. Sin embargo, tras una segunda autopsia solicitada por sus padres, se detectaron huellas de violencia, y el deceso fue catalogado como feminicidio.

Mario Escobar ha señalado desde un principio que su hija fue víctima de un crimen y no de un accidente. A más de tres años de los hechos, aún no hay personas detenidas.

El caso de Debanhi Escobar ha provocado indignación y protestas debido a las inconsistencias en la investigación.

Último mensaje de voz

Como parte del documental de HBO, se dio a conocer el último audio que Debanhi envió a un amigo, con quien conversaba frecuentemente por las noches. En la grabación, la joven relata su preocupación por comportamientos agresivos hacia las mujeres durante la fiesta a la que asistió:

"No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, sabes, o sea ya se está volviendo esto un ped$#& de batos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres".

Este audio fue enviado días antes de su desaparición, mostrando la preocupación de Debanhi por su seguridad y la de otras mujeres.

Entre enero y agosto de 2025, se han registrado 434 feminicidios en México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), evidenciando la urgencia de acciones más efectivas para proteger a las mujeres en el país.



