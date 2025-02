El Senado aprobó la llegada de 10 marines de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos para entrenar a la Secretaría de Marina (Semar) en San Luis Carpizo, Campeche.

El Pleno del Senado aprobó por unanimidad un dictamen que autoriza el ingreso de un equipo de 10 marines de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos para apoyar en tareas de adiestramiento a elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Los efectivos estadounidenses llegarán a México el 17 de febrero y serán desplegados en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche, donde permanecerán hasta el 28 de marzo.

Colaboración con Estados Unidos

El senador priista Rolando Zapata celebró la cooperación con Estados Unidos, destacando su importancia para el fortalecimiento de la Marina mexicana. Sin embargo, advirtió que el éxito de este tipo de acuerdos dependerá de una gestión cuidadosa que garantice la soberanía nacional.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez (PAN) destacó que este tipo de cooperación militar no representa una invasión a México ni una amenaza a la soberanía, sino una oportunidad para mejorar la seguridad del país. Propuso ampliar la colaboración con EU para combatir directamente a los cárteles del crimen organizado.

"No hay invasión porque vengan fuerzas de otro país. La patria no se vendió ni se sometió porque haya cooperación. ¿Por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México?", declaró Téllez.

¿En qué consiste el entrenamiento?

El equipo de marines estadounidenses proporcionará capacitación avanzada en técnicas de infantería, combate, maniobras tácticas y estrategias de defensa, como parte del fortalecimiento de la Marina mexicana.

La llegada de efectivos de Estados Unidos para labores de adiestramiento en territorio nacional no es un hecho inédito, ya que existen acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa entre ambos países.

Reacciones y próximos pasos

El dictamen fue aprobado por unanimidad en el Senado y, de acuerdo con fuentes oficiales, el adiestramiento no implica operativos conjuntos ni labores de seguridad en campo.

A pesar de las posturas a favor, el tema sigue generando debate sobre la posibilidad de extender la colaboración de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado en México, una medida que divide opiniones dentro del Congreso.