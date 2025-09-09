La joven creadora de contenido recibe atención médica especializada en Morelia, mientras la Fiscalía abrió una investigación por violencia.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dictó medidas de protección a favor de la influencer Marian Izaguirre, localizada con vida el pasado sábado 6 de septiembre en Morelia tras haber sido reportada como desaparecida en Uruapan. Actualmente permanece bajo atención médica especializada en un hospital de la capital michoacana.

La institución informó este martes que, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, se ordenaron acciones de protección contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de prevenir y mitigar cualquier riesgo contra su integridad.

De acuerdo con la FGE, existen indicios de que Marian fue víctima de violencia antes de ser reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre, cuando salió de su domicilio en Uruapan a bordo de un vehículo y desde ese momento se perdió contacto con ella.

Marian Izaguirre, influencer de moda y estilo de vida de 23 años, desapareció el lunes a las 6 pm en #Uruapan, #Michoacán. Hoy hablamos con su mamá y nos contó qué fue lo último que supo de ella: pic.twitter.com/1ghKFeUgrM — Nacho Lozano (@nacholozano) September 4, 2025

Cinco días después, el 6 de septiembre por la noche, la joven fue localizada en un hotel de Morelia, donde se había hospedado por varios días. En el lugar también se encontró el vehículo de su propiedad. Tras el operativo, paramédicos la auxiliaron y la canalizaron a un hospital.

La Fiscalía detalló que el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con el fin de dar continuidad a las investigaciones, garantizar el principio de debida diligencia y salvaguardar los derechos de la víctima.

El comunicado íntegro de la FGE Michoacán. (Captura de Pantalla)

Bedolla habla de violencia intrafamiliar en caso Marian Izaguirre

Más temprano este martes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó que el estado de salud de Marian Izaguirre es crítico y permanece en terapia intensiva en un hospital de Morelia.

El mandatario señaló que las investigaciones apuntan a un posible caso de violencia intrafamiliar.

"El estado de salud es crítico, y se está investigando. Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan, y lo que estamos haciendo ahora es todo por salvarle la vida" , declaró.

Ramírez Bedolla indicó además que la joven habría salido por voluntad propia de su domicilio el 1 de septiembre para refugiarse en un hotel de Morelia, donde fue localizada cinco días después.