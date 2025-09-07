La joven creadora de contenido, reportada como desaparecida en Uruapan, fue ubicada con vida en Morelia, donde llevaba varios días hospedada.

La influencer mexicana Marian Izaguirre, reportada como desaparecida desde el 1 de septiembre en Uruapan, Michoacán, fue localizada con vida este sábado por la noche en Morelia, donde llevaba varios días hospedada en un hotel.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que la joven creadora de contenido, con más de 4 millones de seguidores en TikTok, fue hallada en el inmueble junto con su vehículo. Tras el operativo, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Comunicado de la Fiscalía de Michoacán publicado este 7 de septiembre. (Captura de Pantalla)

De acuerdo con la dependencia, el mecanismo de búsqueda de Alerta Alba fue desactivado luego de su localización. Sin embargo, precisó que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su ausencia.

Marian Izaguirre, influencer de moda y estilo de vida de 23 años, desapareció el lunes a las 6 pm en #Uruapan, #Michoacán. Hoy hablamos con su mamá y nos contó qué fue lo último que supo de ella: pic.twitter.com/1ghKFeUgrM — Nacho Lozano (@nacholozano) September 4, 2025

¿Quién es Marian Izaguirre?

Marian Izaguirre, nacida el 13 de noviembre de 2001, fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el 1 de septiembre alrededor de las 18:00 horas en un automóvil KIA Río rojo en Uruapan. Al día siguiente se activó su ficha de búsqueda, que detallaba sus características físicas y la vestimenta que portaba en ese momento.

Durante los días en que no se conocía su paradero, familiares, seguidores y colectivos feministas difundieron su caso en redes sociales, lo que generó amplia visibilidad y presión social para su pronta localización.

La joven, conocida por sus contenidos de moda, estilo de vida, humor y música, fue parte de las cinco mujeres reportadas como desaparecidas en Michoacán en fechas recientes.