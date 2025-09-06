Marian Izaguirre, quien tiene 3.9 millones de seguidores en Tiktok, fue vista por última vez el 1 de septiembre alrededor de las 18:00 horas cuando abordó un auto Kia Rio color rojo.

La tiktoker Marian Izaguirre, reportada como desaparecida en Uruapan, Michoacán, fue localizada con vida, informó la Fiscalía estatal.

"En Morelia, esta noche fue localizada Flor Marian I., quien fue reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre, en Uruapan" , indicó.

"La joven fue canalizada a un nosocomio para su atención. En tanto, esta Fiscalía continúa con las investigaciones" .

Izaguirre, quien tiene 3.9 millones de seguidores en Tiktok, fue vista por última vez el 1 de septiembre alrededor de las 18:00 horas cuando abordó un auto Kia Río color rojo.

La joven, de 23 años, publica en sus redes contenido de moda, humor, trends virales y sketches. En su cuenta de Instagram, en la que tiene 320 mil seguidores, se describe como creadora de contenido y cantante.

En su última publicación en Tiktok se unió a la tendencia de 'payasito', compartiendo videos caracterizada y realizando lip sync como el de '¿Por qué te vas?', de Jeanette.