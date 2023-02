"Puros mapaches electorales": AMLO a dirigentes de marcha por el INE

El pasado domingo 26 de febrero se llevó la cabo una manifestación a nivel nacional en defensa del Instituto Nacional Electoral.

Luego de la manifestación del pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), que reunió a miles de personas en diferentes entidades de la república, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trata de un asunto político, y que los dirigentes de este movimiento son "criminales de cuello blanco" que defienden los fraudes electorales y que formaron parte de los narcoestados durante los sexenios anteriores de Felipe Calderón y Vicente Fox.

" Quieren un gobierno de los ricos, de los potentados, no les importa el pueblo ", dijo el mandatario este lunes en su conferencia matutina.

Te puede interesar Abarrotan el Zócalo en defensa del INE

Aseguró que los participantes de la marcha quieren seguir robando y manteniendo la marginación a la mayoría de los mexicanos, y que no ocurra una transformación en el país.

" La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales, nada más viéndolos, ya la gente sabe de qué se trata. La mayoría han participado en los gobiernos anteriores han sido como dije defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narco Estado que, como ha quedo en lo de García Luna se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón ", expresó.