"Por algo me dice carnal": Ebrard presume 24 años de amistad con AMLO

El canciller dijo que nunca ha traicionado a Andrés Manuel López Obrador en 24 años de amistad y 23 de trabajo juntos.

El canciller Marcelo Ebrard estuvo en Tijuana como parte de una gira personal, donde reiteró su apoyo al presidente López Obrador en toda decisión, replicando lo dicho por él sobre no permitir que fuerzas armadas de otro país pongan "ni un pie" en México, y se refirió a la relación de más de dos décadas con Andrés Manuel.

"¿Saben que lo conocí hace 24 años? ¿Quién tiene un matrimonio de 24 años por aquí? ¿Ha sido difícil?" , reveló quien es considerada una de las corcholatas presidenciales.

"Veinticuatro años de relación política, ahí cuento -en mi libro- cómo lo conocí y por qué me dice su carnal, por algo, porque siempre he estado cerca de él y si me necesita ahí he estado y nunca he sido un traidor. Nunca, en toda mi vida, 23 años de servicio con él, ahí está la historia en ese libro ", comentó.

Agradeció a los presentes la asistencia al evento y agregó: Yo nunca lo voy a olvidar, porque no es un evento al que yo les venga a pedir algo, no hay votaciones ahorita, son dentro de un año".

Muy agradecido por el interés en Tijuana por “El Camino de México” de mi autoría. pic.twitter.com/J3bJk6cp3Y — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 23, 2023

Explica Ebrard por qué se anda "apuntando"

"Hoy vengo a decirles qué quiero hacer y por qué me ando apuntando, primera, porque se los debo. Yo les tengo que decir a ustedes, yo les tengo que informar qué cosa quiero hacer y por qué quiero participar. Porque los que mandan son ustedes, el pueblo es el que manda y el pueblo decide quién nos va a representar, por eso vengo, vengo por eso".

En su discurso, narró que empezó a trabajar después del sismo.

"Yo donde más aprendí no fue en la escuela, en la universidad, y fui a estudiar fuera, sino recorriendo las vecindades de México cuando se cayeron, viendo el dolor del pueblo, de la gente, entendiendo y escuchando a la gente y comprometiéndose a hacer algo, a tomar acción, a tener resultados, a apoyar, ahí aprendí, fue mi primer trabajo importante. Bueno, 23 años juntos" .