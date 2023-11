Marcelo Ebrard desmiente estar hospitalizado; sube video a redes

El excanciller subió un video a sus redes aclarando los rumores que comenzaron a surgir en horas recientes.

Este miércoles circuló información en redes sociales sobre la supuesta hospitalización del excanciller Marcelo Ebrard, lo que generó preocupación entre sus seguidores y la opinión pública. Sin embargo, el propio Ebrard se encargó de desmentir estos rumores y confirmar que se encuentra en buen estado de salud.

A través de un video publicado en su cuenta personal de X, antes Twitter, el exfuncionario explicó que no está hospitalizado y que continúa trabajando en sus actividades cotidianas desde su oficina.

" De regreso aquí a mis actividades habituales en el camino de México, me gustaría darles este mensaje porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy aquí en mi oficina ", expresó en el video.

Saludos cordiales , por fortuna gozamos de cabal salud . pic.twitter.com/9yRu3fNT0E — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 8, 2023

Ebrard aseguró que goza de una "cabal salud" y envió saludos cordiales a sus seguidores, poniendo fin así a los rumores.