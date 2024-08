Estas son las marcas de mayonesa que no cumplen con lo declarado: Profeco

En un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor, se encontró que varias mayonesas industrializadas no cumplen con los estándares mínimos establecidos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha dado a conocer los resultados de un reciente estudio de calidad que deja al descubierto que algunas marcas de mayonesa en el mercado mexicano no cumplen con lo que prometen en sus etiquetas.

Este aderezo, clave en la elaboración de un buen sándwich y conocido por su sabor característico, ha sido objeto de análisis rigurosos por parte de la organización pública, revelando que algunas marcas presentan inconsistencias significativas.

El estudio de calidad llevado a cabo por Profeco incluyó diversas pruebas, centradas en el sistema de etiquetado frontal, la denominación del producto, el lote y la fecha de caducidad, el contenido neto, los ingredientes, y la declaración nutrimental. Además, se verificaron aspectos técnicos como los niveles permitidos de pH, grasa y sodio.

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es que varias mayonesas industrializadas no cumplen con los estándares mínimos establecidos. Según Profeco, estas mayonesas deben estar compuestas por al menos un 65 por ciento de aceite vegetal, además de otros ingredientes como jugo de limón (aunque algunas marcas optan por no incluirlo), aditivos alimentarios, colorantes, saborizantes, yema de huevo, azúcares, y vinagre.

Best Foods Real

Este producto, con un costo de 67 pesos, no proporcionó información precisa sobre su contenido. Aunque la etiqueta declara 473 ml, el estudio reveló que en realidad solo contiene 428 ml.

Además, se detectó un nivel de sodio de 589 mg, lo que también fue un punto de preocupación.

Heinz (170 g)

La marca estadounidense Heinz, cuyo precio es de 26 pesos, nuevamente quedó por debajo de los estándares de calidad establecidos por Profeco.

El estudio mostró que esta mayonesa no cuenta con información precisa y no cumple con el contenido declarado en su etiqueta. Tampoco logró demostrar "su sabor casero es único" , ni cumplió con el mínimo de proteína exigido por la Norma Mexicana para ser considerada una mayonesa reducida en grasa.





Heinz (370 g)

Este producto, con un precio de 53 pesos, también fue señalado por no cumplir con las normativas de etiquetado.

Profeco destacó que no se proporcionó la información correcta al consumidor, y que el producto no demostró estar elaborado con "ingredientes de la mejor calidad" ni "su sabor único Heinz" . Además, la etiqueta no incluyó el " sabor limón" entre los azúcares añadidos, lo cual es un incumplimiento más.