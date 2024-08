Marcas de helados y paletas que la Profeco sacará del mercado

La Profeco estableció inmovilizar 12 presentaciones de helados y paletas por incumplir con la regulación vigente.

Como resultado de un estudio de calidad hecho a helados y paletas de diversas marcas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) determinó inmovilizar 12 presentaciones de dicha golosina por incumplir con la regulación vigente.

El titular de la Profeco, David Aguilar Romero, dijo que encontraron productos que no deben consumir los niños y no cuentan con el sello de advertencia; no están hechos con leche 100 por ciento de vaca a pesar de que dicen que sí lo son, el envase carece del nombre o denominación del producto, no cumplen con la norma de etiquetado, tiene exceso de azúcares o sodio y no presentan sellos de exceso de azúcares.

Paletas y helados que serán inmovilizados

Aguilar Romero dijo a El Universal que los productos que serán inmovilizados y cuyos nombres se publicarán en la Revista del Consumidor del mes de agosto, serán los siguientes:

Holanda Cremissimo , porque no deben consumirlo los niños al contener edulcorantes

, porque no deben consumirlo los niños al contener edulcorantes Dass sabor chocolate que declara 550 gramos, pero contiene 507.6 gramos

sabor chocolate que declara 550 gramos, pero contiene 507.6 gramos Precíssimo , helado con crema vegetal sabor a fresa que declara 483 gramos

, con crema vegetal sabor a fresa que declara 483 gramos Precíssimo , helado con grasa vegetal sabor a chocolate que declara 486 gramos, pero contiene 417.8 gramos

, con grasa vegetal sabor a chocolate que declara 486 gramos, pero contiene 417.8 gramos El Edén , helado sabor chocolate, porque no está hecho con 100 por ciento leche de vaca a pesar de que lo afirma en la etiqueta

, sabor chocolate, porque no está hecho con 100 por ciento leche de vaca a pesar de que lo afirma en la etiqueta El Edén , helado sabor fresa, porque no están hecho con 100 por ciento leche de vaca a pesar de que lo afirma en la etiqueta

, sabor fresa, porque no están hecho con 100 por ciento leche de vaca a pesar de que lo afirma en la etiqueta Ice top helado , porque "el envase carece del nombre o denominación del producto, por lo que incumple con la Norma Oficial Mexicana"

, porque Amor Coketo , paleta de sabor spicy tamarindo, sin azúcar, no trae el sello de advertencia para que no se consuma por los niños al contener edulcorantes. Le faltan los sellos de etiqueta frontal, a pesar de que, conforme a su composición tienen exceso de azúcares o de sodio, no presenta los sellos de advertencia. Además de que no declara su contenido energético como debiera

, paleta de sabor spicy tamarindo, sin azúcar, no trae el sello de advertencia para que no se consuma por los niños al contener edulcorantes. Le faltan los sellos de etiqueta frontal, a pesar de que, conforme a su composición tienen exceso de azúcares o de sodio, no presenta los sellos de advertencia. Además de que no declara su contenido energético como debiera Toysicle , paleta helada de naranja, a pesar de que tiene exceso de azúcares o de sodio, los productos no presentan los sellos que lo advierten lo que incumple con la normatividad. Asimismo, presenta imágenes de dibujos animados y juguetes que no deberían incluirse de acuerdo con la norma de etiquetado

, paleta helada de naranja, a pesar de que tiene exceso de azúcares o de sodio, los productos no presentan los sellos que lo advierten lo que incumple con la normatividad. Asimismo, presenta imágenes de dibujos animados y juguetes que no deberían incluirse de acuerdo con la norma de etiquetado Holanda Solero , paleta helada de agua sabor limón, 4 paletas de 70.8 gramos, porque se denomina paleta/ helado , "lo cual podría confundir" , además, "adiciona vitamina C y no lo indica en su denominación, por lo que incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010"

, paleta helada de agua sabor limón, 4 de 70.8 gramos, porque se denomina paleta/ , , además, Holanda , alimento de origen vegetal sabor chocolate con avellanas caramelizadas, porque "la denominación de contenido se presenta de manera incorrecta, contenido neto 261 gramos, 473 mililitros, siendo el símbolo de la unidad de medida incorrecto"

, alimento de origen vegetal sabor chocolate con avellanas caramelizadas, porque Pelón Pelo Rico, paleta helada de agua sabor tamarindo con chile y limón de 300 gramos, 6 piezas de 50 gramos, dice que contiene limón y no declara porcentaje o gramos. "Resalta la imagen de un limón partido, pero no declara su porcentaje, por lo que incumple con la norma oficial"

Aguilar Romero dijo que "casi todos los productos analizados, si no es que todos, oscilan en un mismo número en cuanto azúcares añadidas y grasa... pero hay algunos que deben traer la leyenda que no deben consumirse por menores de edad porque tienen demasiada azúcar y no son aptos para menores de edad" .

El problema con algunas presentaciones es que tienen información que no es veraz, lo que debe de corregirse.