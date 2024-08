Maneja al partido como un club de amigos: Beltrones responde a 'Alito' Moreno

Beltrones critica a Alito Moreno y la falta de democracia interna en el PRI

Manlio Fabio Beltrones respondió a las recientes decisiones tomadas por la dirigencia del PRI, liderada por Alejandro 'Alito' Moreno.

En entrevista con el columnista de EXPRESO, Joaquín López-Dóriga, Beltrones se manifestó en contra de la reelección de Moreno como dirigente nacional del PRI y condenó su exclusión del grupo parlamentario en el Senado.

"No me sorprende un evento de esa naturaleza viniendo de alguien como Alito. Es un intolerante que nunca ha sabido ser un negociador", señaló Beltrones.

La reunión de senadores del PRI, en la que se decidió por mayoría no incluir a Beltrones en la fracción parlamentaria, fue otro de los puntos abordados en la conversación. Para Beltrones, la decisión es un reflejo más de la falta de democracia interna en el partido.

“Alito maneja al partido como un club de amigos. Yo defenderé mis derechos políticos, y sigo siendo un militante del PRI.", sentenció.

Ante la pregunta sobre los procedimientos sancionadores en su contra, que podrían llevar a su expulsión del PRI, Beltrones expresó su sorpresa y señaló que se enteró de estas medidas a través de un comunicado.

“Me estoy enterando por ese comunicado. No entiendo por qué me va a sancionar mi partido después de una campaña como la que llevamos en el Senado. Esto no es legal ni legítimo”, refutó.

Reflexionó sobre el futuro del PRI, advirtiendo que el partido no puede sobrevivir sin democracia interna.

Beltrones concluyó la entrevista reiterando su compromiso con el PRI y con la defensa de la democracia dentro del partido, advirtiendo que la reelección de Moreno no solucionará la crisis interna que atraviesa el PRI, marcada por el peor resultado electoral en su historia reciente.