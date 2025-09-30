Autoridades rastrearon compras de lujo de Verónica Escalada, lo que permitió ubicar al exfuncionario en Paraguay.

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias 'El Abuelo' o 'El Comandante H', fue descubierto en Paraguay gracias a los gastos lujosos de su esposa, Verónica Escalada Pérez, según reveló un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y la Marina difundido por la revista Proceso.

De acuerdo con el reporte, Escalada Pérez utilizaba tarjetas de crédito para adquirir bolsas de hasta 70 mil pesos, ropa de diseñador, vinos, joyas y cenas en restaurantes exclusivos. En una sola jornada llegó a gastar 300 mil pesos, lo que levantó alertas y permitió a las autoridades rastrear los movimientos del matrimonio.

Bermúdez Requena había intentado pasar desapercibido haciéndose pasar por un empresario energético mexicano y residía en una zona exclusiva de Asunción. Sin embargo, su estilo de vida llamó la atención de sus vecinos, que lo apodaron "el narco mexicano", y de los investigadores que detectaron su círculo de consumo.

La información financiera de su esposa derivó en el operativo que culminó con su detención el 15 de septiembre, tras la emisión de una ficha roja de Interpol en julio. Paraguay lo expulsó de su territorio y fue trasladado a México, donde enfrenta cargos por extorsión, secuestro y asociación delictuosa.

El informe también indica que el presunto líder de La Barredora buscaba expandir operaciones en Sudamérica mediante contactos con el Primer Comando Capital de Brasil, además de células del Cártel de Sinaloa y el CJNG, con la intención de crear su propia organización criminal.

El caso ha generado un escándalo político en México, ya que Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de senadores de Morena y uno de los dirigentes más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

