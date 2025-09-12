Hernán Bermúdez Requena estaba prófugo desde febrero y contaba con ficha roja de Interpol en más de 190 países.

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias 'Requena' o 'El Abuelo', fue detenido en Paraguay en una operación internacional encabezada por autoridades mexicanas y locales, informó este viernes Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura se llevó a cabo gracias a la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la SSPC y la Unidad de Inteligencia Financiera, así como al intercambio de información facilitado por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Las autoridades paraguayas aportaron apoyo clave para la localización del prófugo.

#OGH | Cayó Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora y amigo cercano de Adán Augusto López. Sus nexos son evidentes. Ahora la pregunta es: ¿Qué revelará sobre su vínculo con el hoy coordinador de Morena en el Senado? #RepúblicaMx con @MLopezSanMartin pic.twitter.com/AzgLBUPzqe — adn40 (@adn40) September 13, 2025

Bermúdez Requena contaba con una orden de aprehensión vigente desde febrero de 2025 por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco, así como una Notificación Roja de Interpol emitida el 17 de julio de este año.

El exfuncionario, designado secretario de Seguridad por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, es señalado como líder de la organización criminal 'La Barredora' y acusado, junto con dos presuntos cómplices, de secuestrar y extorsionar a un empresario gasolinero cuya gasolinera había sido asegurada previamente por presunta venta de huachicol.

Te puede interesar Relación entre Adán Augusto y Bermúdez se remonta a más de 30 años

Según la investigación, Bermúdez Requena huyó del país el mismo día que se emitió su orden de detención, viajando desde Mérida a Panamá. Sus presuntos cómplices, Eduardo Vázquez Orellana, alias 'El Menchito' o 'El Blin Blin', y el abogado Manuel de Atocha Romero, permanecen prófugos.

Tras su detención en Paraguay, Bermúdez Requena fue trasladado a México y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para responder a los cargos en su contra. La SSPC destacó que la operación es parte del compromiso de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con la Cero Tolerancia a la Corrupción.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025