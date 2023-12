De Gobernador Interino a desempleado; Luis Enrique Orozco busca trabajo

A través de un video de cinco minutos, Orozco agradeció el apoyo que recibió durante el proceso de su Interinato y defendió sus valores familiares y profesionales

De haberse convertido en el Gobernador Interino de Nuevo León y haber ocupado el segundo puesto más importante en la Fiscalía General del Estado, el ex Vicefiscal Luis Enrique Orozco, aseguró que ahora es un desempleado y busca trabajo.

Durante un video de cinco minutos, Orozco agradeció el apoyo que recibió durante el proceso de su Interinato y defendió sus valores familiares y profesionales.

Y hasta bromeó sobre lo que ocurre actualmente en su carrera.

"Dicen que soy el mejor Gobernador de Nuevo León, porque no me robé ni un peso" , dijo entre risas.

"Este es el más alto honor que he tenido".

"Actualmente soy un desempleado".

Señaló que las críticas buenas y las malas las ha tomado con simpatía.

"Si hubieran vivido lo que yo viví el fin de semana, con el apoyo de ciudadanos de a pie, como yo, que hoy en día soy un ciudadano de a pié, seguramente entenderán a lo que me refiero" , dijo.

"No tengo ningún interés de ninguna especie, no busco ningún cargo político, nunca he sido un representante de elección popular".

"Veremos que hago en mi vida profesional futura", agregó, "tengo que comer, mi único ingreso es mi sueldo, tengo dos niña pequeñas que dependen absolutamente de mí y vivo en una casa bastante modesta de 144 metros cuadrados que no tienen ningún lujo" .

Dijo el ahora ex funcionario desempleado, que cuenta con escoltas de la Fiscalía General las 24 horas, otorgados por Ley al ocupar un cargo considerado de alto riesgo.

"Vengo de una familia humilde, de valores" , afirmó.

"Lo que estoy seguro es que nadie me puede decir a mi que yo le he pedido un peso" .

Afirmó que cuenta con el apoyo de muchas personas a nivel local y nacional.

"Espero que esto me permita encontrar un pronto trabajo y continuar con mi vida profesional" .

Desde esta su casa, les saludo con afecto.



¡Gracias a todas y todos por sus mensajes y muestras de apoyo! pic.twitter.com/zr2yLtwDYw — Luis Enrique Orozco (@LuisOrozcoNL) December 6, 2023